مجمع الأمل بالرياض

الرياض - حمد بن مشخص

احتفل موظفو مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض صباح الأحد الماضي بعيد الأضحى المبارك الذي نظمته إدارة العلاقات والإعلام الصحي وقسم التغذية بحضور المدير التنفيذي للمجمع بالنيابة عبشان بن محمد العبشان والمساعد للخدمات الطبية الدكتور رياض بن عبدالله النملة والمساعد للشؤون المالية والإدارية محمد بن ناصر العمري ومدير وحدة مكافحة المخدرات العقيد عبدالعزيز العوين، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات. كما نظم القسم النسائي حفلا مماثلا حضرته الموظفات وتبادلن خلاله التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.