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حاكم كتالونيا يعتزم إلغاء استفتاء الاستقلال عن إسبانيا ويبحث عن بدائل

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حاكم كتالونيا يعتزم إلغاء استفتاء الاستقلال عن إسبانيا ويبحث عن بدائل حاكم كتالونيا يعتزم إلغاء استفتاء الاستقلال عن إسبانيا ويبحث عن بدائل

أرتور ماس، رئيس حكومة إقليم كتالونيا

ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الاثنين أن زعيم مقاطعة كتالونيا الإسبانية سيلغي استفتاء على الاستقلال عن المملكة الإسبانية، والمقرر في التاسع من نوفمبر، وسيبحث بدلاً من ذلك على بدائل بالتشاور مع الكتالونيين من خلال آليات أخرى.

وأضافت رويترز أنه كانت المحكمة الدستورية الإسبانية علقت الاستفتاء، لكن رئيس كتالونيا لم يقرر حتى الآن ما إذا كان سيمضي قدمًا في التصويت المقرر.

ورفض متحدث باسم رئيس كتالونيا “أرتور ماس” التعليق على النبأ، وقال المتحدث إن ماس سيعقد مؤتمرًا صحفياً الثلاثاء في الثامنة صباحاً بتوقيت جرينتش.

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