محافظ كفر الشيخ يجتمع بشباب المحافظة ومسئولي الصندوق الاجتماعي

عقد مساء أمس المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ اجتماعًا مع شباب المحافظة بحضور المهندس حافظ عيسوي وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة واللواء حسين الطاهر سكرتير عام المساعد المحافظة ومحمد عبد المقصود مدير عام الشباب والرياضة وأحمد محمد موافي نائب رئيس مكتب الصندوق الاجتماعي ومحمد العدوي مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ومحمد مصطفى مدير إدارة تنمية وبناء القرية بالمحافظة وعلي عبد الرحمن مدير عام التضامن الاجتماعي ومصطفى الوكيل مدير إدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي بالمحافظة .

أكد المحافظ إثناء لقائه بشباب المحافظة إننا نعمل مع الصندوق الاجتماعي خلال بروتوكول على تشجيع الشباب في مرحلة عمرية معينة من سن 21 إلى 35 سنة والذين لم يعملوا حتى الآن وهم الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وذلك في حصولهم على مشروعات صغيرة بالمناطق الحرفية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي بشرط أن يقوم الصندوق بعمل تسهيلات للشباب بإلغاء نسبة الـ 25% التي يقرها الصندوق كجدية مساهمة من الشباب بالإضافة إلى عدم تحصيل فائدة في فترة السماح لحين نجاح المشروع وبداية انتاجة وذلك لتخيف العبء على الشباب في بداية حياتهم العمالية وأتمنى إن يوافق الصندوق على ذلك حتى يتم التعامل فورًا ونبدأ في تنفيذ المشروعات المطلوبة للشباب على إن يكون الاجتماع القادم يوم 20/10/2014 لتفعيل المشروعات مع الصندوق .