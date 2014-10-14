أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ كفر الشيخ يجتمع بشباب المحافظة ومسئولي الصندوق الاجتماعي

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ يجتمع بشباب المحافظة ومسئولي الصندوق الاجتماعي محافظ كفر الشيخ يجتمع بشباب المحافظة ومسئولي الصندوق الاجتماعي

عقد مساء أمس المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ اجتماعًا مع شباب المحافظة بحضور المهندس حافظ عيسوي وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة واللواء حسين الطاهر سكرتير عام المساعد المحافظة ومحمد عبد المقصود مدير عام الشباب والرياضة وأحمد محمد موافي نائب رئيس مكتب الصندوق الاجتماعي ومحمد العدوي مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ومحمد مصطفى مدير إدارة تنمية وبناء القرية بالمحافظة وعلي عبد الرحمن مدير عام التضامن الاجتماعي ومصطفى الوكيل مدير إدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي بالمحافظة .

أكد المحافظ إثناء لقائه بشباب المحافظة إننا نعمل مع الصندوق الاجتماعي خلال بروتوكول على تشجيع الشباب في مرحلة عمرية معينة من سن 21 إلى 35 سنة والذين لم يعملوا حتى الآن وهم الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وذلك في حصولهم على مشروعات صغيرة بالمناطق الحرفية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي بشرط أن يقوم الصندوق بعمل تسهيلات للشباب بإلغاء نسبة الـ 25% التي يقرها الصندوق كجدية مساهمة من الشباب بالإضافة إلى عدم تحصيل فائدة في فترة السماح لحين نجاح المشروع وبداية انتاجة وذلك لتخيف العبء على الشباب في بداية حياتهم العمالية وأتمنى إن يوافق الصندوق على ذلك حتى يتم التعامل فورًا ونبدأ في تنفيذ المشروعات المطلوبة للشباب على إن يكون الاجتماع القادم يوم 20/10/2014 لتفعيل المشروعات مع الصندوق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا