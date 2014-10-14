بالفيديو والصور.. شاهد قطارات المستقبل في مترو لندن

تستعد لندن لاستقبال قطارات المترو الجديدة للسنوات الـ 40 المقبلة، وكشفت العاصمة البريطانية الأسبوع الماضي عن العربات الحديثة للجمهور للمرة الأولى.

ومن المنتظر أن تلامس عجلات القطارات الجديدة مساراتها الحديدية ابتداء من منتصف عشرينات هذا القرن، مع قائمة طويلة من التحسينات المدهشة، التي ستحظى برضى الركاب بالتأكيد.

مع التصميم الجديد سيكون الراكب قادرًا على المشي داخل العربات بطول القطار، الأمر الذي يوفر الكثير من المساحة المهدرة لإغلاق بعض العربات في السابق، ومداخل العربات متباعدة على مسافات متساوية وتميزها أبواب واسعة مزدوجة، الأمر الذي سيوفر سرعة كبيرة في الصعود لعربات القطارات والهبوط منها، كما صممت حواجز زجاجية تغلق في حالة عدم وجود القطار بالمحطة، ما سيمنع مخاطر حوادث سقوط بعض الركاب بالخطأ في طريق القطار.

العربات ستكون أقصر في الطول، ما سيزيد من مرونة حركة القطار وسرعته، واقترابه أكثر من رصيف المحطة.

جميع الإعلانات في القطارات الجديدة ستكون بشاشات رقمية ، وستزود عربات المترو بخدمة “Wi-Fi”، كما ستتميز بعض الخطوط بعربات مكيفة، وستجرى اختبارات لتشغيل القطار بالكامل اوتوماتيكيًا بدون الحاجة إلى سائق القاطرة بالرغم من الاعتماد على سائقين في مراحل الاختبار الأولى.

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