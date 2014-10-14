أمير قطر يجري محادثات مع خادم الحرمين خلال زيارة قصيرة للسعودية

أجرى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء الإثنين محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مدينة جدة على البحر الأحمر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت الوكالة إن العاهل السعودي استقبل «أخاه» أمير قطر في قصره بجدة «وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين إضافة إلى مجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية»، من دون تفاصيل إضافية.

وتشارك السعودية وقطر إضافة إلى البحرين والامارات في الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ سبتمبر على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في سوريا.

وتدهورت العلاقات بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى في مارس الفائت بعدما قامت الرياض وأبوظبي والمنامة بسحب سفرائها من الدوحة متهمة إياها بالتدخل في شؤونها الداخلية وبدعم جماعة الإخوان المسلمين.

ولاحقا، طلبت الدوحة من قادة الإخوان مغادرة أراضيها إثر ضغوط دبلوماسية مارستها الرياض.

لكن الخلافات السعودية القطرية مستمرة وخصوصًا حول النزاع السوري. فقد أفشل التجاذب السياسي بين البلدين عملية انتخاب رئيس جديد لحكومة الائتلاف السوري المعارض خلال اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف المنعقدة في أسطنبول، بحسب ما أفاد مشاركون الإثنين.

وقال هؤلاء رافضين كشف أسمائهم أن «المنافسة تدور في الواقع بين مرشحين رئيسيين، وليد الزعبي المقرب من السعودية، وأحمد طعمة (رئيس الحكومة المقال) المقرب من قطر».