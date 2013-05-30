جون كيرى يزور باكستان الشهر المقبل للقاء القيادة الجديدة

أعلن أمس فى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى سيزور باكستان الشهر المقبل لعقد محادثات مع قيادة الحكومة الجديدة فى البلاد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إعزاز أحمد شودرى إلى أنه لم يتم بعد الاتفاق بشكل نهائى على موعد الزيارة التى ستكون أول زيارة يقوم بها كيرى لباكستان بصفته وزيرا للخارجية.

كان كيرى قد قام فى أواخر مارس الماضى بزيارة مفاجئة إلى أفغانستان لإجراء محادثات مع الرئيس الأفغانى حامد كرزاى.

ونسبت وسائل الإعلام المحلية إلى مسئول أمريكى آنذاك أن كيرى كان يريد زيارة باكستان فى تلك الرحلة، لكنه أحجم عن ذلك نظرا لقرب موعد انتخابات 11 مايو، تجنبا لإعطاء أى انطباع بأنه يسعى للتأثير على ما يمكن أن يكون أول انتقال سلمى للسلطة فى باكستان.