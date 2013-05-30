بالصور..جمعية خيرية تساهم فى توصيل مياه الشرب لمناطق محرومة بكوم أمبو

أنهت "جمعية التوحيد" الخيرية بدراو توصيل مياه الشرب النقية إلى 4 مناطق محرومة على مستوى مدينة كوم أمبو، حيث تم ربط الخط الرئيسى لمياه الشرب مع منطقة "زرزارة" بنجع العرب التابعة للوحدة المحلية لقرية حجازة بكوم أمبو.

وأكد مسئولو الجمعية أنه تم توصيل المياه إلى منطقة شمال قرية الصدقية لمسافة 425م تقريباً بخط مواسير 4 بوصة كمنطقة رابعة وسبقها توصيل المياه إلى شمال منطقة قرية العتمور قبلى لمسافة 600م بخط.

وكانت الجمعية قد تسلمت كمية مواسير مياه الشرب بإجمالى طولى 2.5كم لتوصيلها للمناطق المحرومة من مياه الشرب النقية بمركز ومدينة كوم أمبو.



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