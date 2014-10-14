حورية فرغلي بالأبيض والأسود في لندن!

قبل عرضه في دور السينما المصرية، ينطلق فيلم "ديكور" للممثلة المصرية حورية فرغلي وخالد أبو النجا والمخرج أحمد عبد الله السيد في عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان لندن السينمائي التابع لـمعهد السينما البريطاني، حيث يشارك ضمن قسم الأفلام الرومانسيّة، من بين 34 فيلماً، جميعها تُناقش الحبّ من جوانب مختلفة.

ويُقام المهرجان في الفترة ما بين 8 و 19 تشرين الأول/ أكتوبر، على أن يُعرض فيلم "ديكور" يومي 12 و13 من الشهر الجاري، ضمن فعاليّات المهرجان الذي يُعدّ أكبر المهرجانات الأوروبيّة من حيث كمّ العروض، إذ يشمل مئات الأفلام سنوياً من أنحاء العالم.

وقد تمّ تصوير فيلم "ديكور" كاملاً بالأبيض والأسود، وتدور أحداثه حول قصّة تُعدّ جديدة بالنسبة إلى السينما المصرية، وهي قصة مها مهندسة الديكور التي لطالما عشقت السينما، وأصبحت خبيرة في خلق العوالم الخياليّة. وبالرغم من ضغط العمل الشديد، ترى مها حياة أخرى تظهر في الأفق، وتجد نفسها متنقلة بين عالمين، يمثلهما شريف ومصطفى؛ أحدهما لديه مواصفات خياليّة تشبه تلك الموجودة في شخصيّات فيلمها السينمائيّ، والآخر من المفترض أنه من عالم الواقع. ومع الوقت تتوغّل مها في العالمين حتى تختلط الأمور ببعضها، وتسير على الحافة بين الحياتين إلى أن يُصبح عليها اختيار ما تريده فعلاً.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"