نانسي عجرم: سألقّح طفلتي ضد مرض شلل الأطفال

بيروت – فرح الحسنية

كونها سفيرة منظمة اليونسيف للنوايا الحسنة، أطلّت النّجمة اللبنانية نانسي عجرم من خلال برنامج "حكي جالس" مع الإعلامي اللبناني جو معلوف، من أجل توعية الأهل على ضرورة تلقيح أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال.

وقالت نانسي أنها بكونها سفيرة للنوايا الحسنة في منظمة اليونسيف، وكونها أم لطفلتين شعرت بالمسؤولية ليس فقط اتجاه طفلتيها بل اتجاه كل الأطفال في لبنان والعالم العربي، وأعربت عن اهتمامها بالمشاركة في حملة مكافحة مرض شلل الأطفال.

وأوضحت الفنانة أنه إلى اليوم لا يوجد علاج لهذا المرض، بل هناك وقاية منه من خلال التّلقيح، وقالت إنّ "الندم لا يفيد".

وأكدت نانسي أنها ستلقّح طفلتيها معتبرةً أنه ليس هناك أفضل وأعز من أول خطوة يخطيها الطفل في أول أيام حياته، موضحةً أنّ المسؤولية تقع على الأهل للمحافظة على أحلام أولادهم، ذلك من خلال الالتزام بحملة التّلقيح.

وتوجّهت نانسي إلى كل أم وأب، وقالت لهم "الأمانة بإيديكم، والأهل يلي بيحموا ولدهم بيحموا بلدهم".

وبعد إطلالتها عبر البرنامج، تلقت الفنانة عبر حسابها في موقع "تويتر"، التغريدات المُرحبة بمشاركتها في هذه الحملة، كما عبّر المغردون عن افتخارهم بانسانيتها.

وأبرز ما كتبوا عبر حسابها: "بمطلق نجم قبل ما يكون فنان لازم يكون إنسان و @NancyAjram نجمة من الطراز الرفيع بفنها وإنسانيتها تحية لسعادة السفيرة"، وقال أخر:"سفيرة اليونسيف و حملة التلقيح للاطفال ... كلنا معك".