أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

فقهاء داعش

Google+ Print
فقهاء داعش فقهاء داعش

حصار داعش لمدينة كوبالى (عين العرب) الكردية، الواقعة داخل الأراضى السورية والمتاخمة للحدود التركية، هو جزء من معركة رمزية بين التنظيم الإرهابى والقوى الدولية والإقليمية، فسقوط المدينة لن يعنى انتصار داعش، وفك أسرها لن يعنى هزيمة التنظيم وانكساره.

والمؤكد أن حالة داعش هى حالة مركبة، فهى ليست مجرد عصابة قاتلة تعتدى وتذبح، إنما هى عصابة تشرعن وتقنن القتل والذبح على أسس فقهية ودينية منحرفة، وهذا هو الجانب الأهم الذى ألقت عليه الضوء صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، السبت الماضى، حين نشرت تحقيقًا فى غاية الأهمية عن المرجعية الشرعية والفقهية للتنظيم تناقلت مضمونه كثير من الصحف ووسائل الإعلام المصرية، دون أن تشير بكل أسف للمصدر الأصلى.

والمدهش الذى يحتاج إلى تأمل أن كثيراً من قادة التنظيم الميدانيين من العراق وسوريا، بينما معظم العناصر التى تقاتل فى صفوفه هم من المقاتلين الأجانب من أمريكا، وأوروبا، وأستراليا، وأفغانستان، وباكستان، والشيشان والألبان، وأخيراً من كوسوفو، بينهم ألفا مقاتل على الأقل من أصل مغربى يتحدثون الفرنسية، قدموا من فرنسا وبلجيكا، وهناك خمسة من قادتهم يتولون المناصب القيادية.

والمفارقة أن هؤلاء الذين لا يتحدثون العربية ولدوا فى مجتمعات غربية ديمقراطية، ولم يتعرضوا لقهر سياسى دفعهم للإرهاب، إنما يقيناً أن بعضهم كان ضحية تهميش اجتماعى وثقافى ساعدهم على التطرف ثم التدحرج حتى وصلوا إلى أقصى درجاته، والذى لم تعرفه المجتمعات الإسلامية طوال تاريخها الحديث كله.

والصادم أن داعش استقى إطاره المرجعى الشرعى من أربعة تكفيريين مصريين، منهم قاضى قضاة الدولة أبومسلم المصرى، ويعد المرجعية الشرعية والفقهية للتنظيم، ومقرباً من أبوبكر البغدادى، وهو ضابط شرطة مصرى سابق طرد من الداخلية بعد اعتقاله فى قضية الجهاد الكبرى عام 1981. وهناك حلمى هاشم المكنى بـ«شاكر نعم الله»، وهو من أهل صعيد ، ومن سكان حى المطرية بشمال القاهرة، وآخر يحمل نفس الاسم وقتل وهو القاضى الشرعى لمدينة حلب، وأخيراً أبوالحارث المصرى.

وقد رسخوا أدبيات الذبح التى شاهدناها على شاشات التليفزيون بحق الصحفيين الأجانب وعمال الإغاثة، مثل البريطانى آلان هينينج، الذى لقى حتفه فى الآونة الأخيرة.

وقد تأثر التنظيم بشكل خاص بفكر حلمى هاشم، المعروف باسم عبدالرحمن شاكر نعم الله، وهو خطيب مفوه اختفى من مصر ويعد من أعتى غلاة التكفير والخوارج، فهو لا يكتفى بتكفير عموم الشعوب بل إنه يكفر كل من لم يكفر الشعوب!! ويكفر جميع المقاتلين فى العراق وأفغانستان والصومال الذين لم يكفروا الشعوب، حتى جعل فى كتابه «أهل التوقف بين الشك واليقين» التكفير أصلاً من أصول الدين، واعتبر فى النهاية أن من لم يكفر الكافر فقد خالف أصل الدين ويصبح كافراً.

معضلة داعش هى جزء من أزمة أكبر تخص الشرق والغرب معاً وليس السياقات الديمقراطية وغير الديمقراطية فقط، فالمسلمون فى الغرب الديمقراطى خرج منهم مقاتلون إلى داعش، والمسلمون فى العراق وسوريا خرج منهم مقاتلون إلى داعش، وهناك ماكينة فكرية وشرعية تلقنهم أفكاراً دينية مشوهة يجب مواجهتها بالفكر الدينى أيضاً القادر على اقتلاع الفكر التكفيرى من جذوره، وهناك أيضاً السياق السياسى والاجتماعى الذى جعل داعش يتمدد فى سوريا والعراق أكثر من ليبيا مثلاً رغم غياب الدولة تقريباً هناك، لأن البعد الطائفى للنظامين العراقى والسورى ساعد على خلق بيئة سنية أغمضت عينها ولو جزئياً عن التطرف.

مواجهة داعش ستكون أولاً بالفكر، وتغيير الواقع السياسى، وبعدهما العمليات العسكرية.
>amr.elshobaki@gmail.com

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى