"المصريين الأحرار" يواصل جمع توقيعات "تمرد" بالإسكندرية

واصل حزب "المصريين الأحرار" بالإسكندرية جولاته فى إطار تعاون الحزب مع حملة تمرد، حيث نظم الحزب جولة جديدة بمنطقة العوايد، فى إطار سلسلة من الوقفات لجمع التوقيعات، التى بدأها الحزب منذ أكثر من أسبوعين، وتستمر حتى نهاية شهر يونيه المقبل.

وأكد أعضاء الحزب بالإسكندرية إصرارهم للاستمرار فى حشد الجماهير السكندرية، للتوقيع على استمارة سحب الثقة من الرئيس مرسى المعروفة بحملة تمرد.

كما أكد أعضاء الحزب أنهم يستهدفون جمع مليون توقيع من الإسكندرية، فوق تلك التى أعلنت عنها الحملة الرسمية ليصبح العدد بالإسكندرية قرابة المليون ونصف، أى نحو نصف عدد الأصوات بالمحافظة، وهو ما يسهل حدوثه، على حد وصفهم، لما يلاقونه من إقبال شعبى على التوقيع، وأنهم يتوقعون تغيير هذا النظام الاستبدادى فلا يستطيع أحد أن يقف فى وجه شعب مصر.

جدير بالذكر أن حزب "المصريين الأحرار" من أوائل الأحزاب التى أعلنت الانضمام إلى حملة تمرد، والمشاركة فى جمع التوقيعات المنادية بسحب الثقة من مرسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

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