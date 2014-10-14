لُعبةُ التحليق على التاريخ!

التاريخ ليس طفلاً من أطفال الشوارع، ليس حيواناً ضالا، ليس HOMLESS كما تقولُ الفرنجة، ليس امرأةً كسيرة الجناح تبحثُ عن مأوى تحت ظلّ رجُل.

التاريخُ لُغزٌ لا يفهمُه الأغبياء.

يرقُدُ فى طُرة، وفى غير طُرة، هذه اللحظة، رجالٌ فتح لهُمُ التاريخُ أبوابه، فلمّا دخلوا، ولما تمكّنوا، ولمّا علوا، ظنّوا أنّ التاريخ من جُملة مُقتنياتهم وممتلكاتهم أو هو من حيواناتهم الأليفة.

أرادوا التحليق على التاريخ، أرادوا اللعب به، أرادوا قطع الطريق عليه، أرادوا التسلية به والتحكم فيه من بعيد ومن قريب، وكانت النتائجُ كما ترى:

أولاً: سقط مشروعُ التمديد لمُبارك لأنه ضد منطق التاريخ.

ثانياً: سقط مشروع التوريث لنجل مُبارك لأنه ضد منطق التاريخ.

ثالثاً: سقط مشروعُ الأخونة- فى عام واحد- لأنه ضد منطق التاريخ.

وأخيراً: سوف يسقط أى مشروع يتحرّك فى اتجاه مُعاكس لمنطق وحركة التاريخ.

بعد صلاة الجمعة 28 يناير 2011 م، أدبر تاريخٌ قديمٌ، وأقبل تاريخٌ جديد.

ومن الإنصاف أن نعترف بأن التاريخ الذى أدبر كان تاريخنا جميعاً، بخيره وشرّه وحلوه ومُرّه، وكلنا نتقاسمُ المسؤولية عنه وأمامه، وإن تفاوتت مقاديرُ المسؤولية، وسوف يبقى جُزءاً من تاريخنا، وليس من الحكمة مسحه من الذاكرة، بل المطلوب هو دراسته والوقوف على ما فيه من درس وعبرة، ليكون حافزاً لنا على التطور، وحتى لا يبقى عبئاً على مسيرتنا الوطنية.

كذلك، فإن التاريخ الذى أقبل هو فاتحةُ مُستقبلنا جميعاً، هو تاريخٌ ناشئٌ، يخطو أولى خطواته، يبدأُ بنا، ونبدأُ معه، انطلاقاً مما انتهت إليه الإنسانيةُ المتحضرةُ من قواعد فى بناء الدولة الحديثة، والمجتمع الحديث، والفرد المتحضر، وكذلك فى بناء المؤسسات والقيم والأخلاق والمرافق والخدمات وأنماط الحياة الكريمة.

هل من المُمكن إعاقة حركة التاريخ الجديد؟!

طبعاً، مُمكن بسهولة جداً، كل المطلوب هو استدعاء التاريخ القديم، ووضع البلد فى حالة تنازع وشقاق مع الزمان والأيام. بسهولة سوف تجد أصحاب مصالح لهم غرض فى الاحتفاظ بالتاريخ القديم، وبسهولة سوف تجد أبرياء كثيرين- عشرات الملايين- لهم حنين وعاطفة تربطهم بالتاريخ القديم.

التاريخُ القديم- عندنا- مُتمكّنٌ ومتجّّذرٌ حتى سابع أرض، تاريخُ الاستبداد عندنا عريقٌ، تاريخُ الفساد عندنا طويل، تاريخُ التواكل والسلبية عندنا مُستقرٌّ ومستريح.

النُّقطةُ الفاصلةُ التى تميّز عندها التاريخان، وظهرت ملامحهما، وظهرت تناقضاتهما، كانت فى 28 يناير، ثم فى 30 يونيو، عندما زحف الشعبُ مرتين، وهربت من أمامه أو اختفت أركانُ الدولة مرتين، باستثناء مؤسسة واحدة هى الجيش.

الثورتان كانتا إعلاناً عن ميلاد تاريخ جديد، وُلد واضح المعالم، وُلد- ولادة طبيعية- خالياً من التشوهات، لكنّ الثورتين- وحدهما- لا تكفيان. لسبب بسيط جدّاً، التاريخ القديم ساكنٌ فى أعماقنا جميعاً، نحنُ جميعاً- ولو بشهادات الميلاد - أبناءُ الحقبة العسكرية الأولى 1952م - 2012م التى بدأت بقيام ثورة 23 يوليو وظهور عبدالناصر، وانتهت باندلاع ثورة 25 يناير وسقوط مُبارك.

ولم يكُن وقوعُ البلد فى قبضة الإخوان إلا نتيجة طبيعية لسلبيات هذه الحقبة العسكرية الأولى التى طالت أكثر من اللازم حتى فشلت أكثر مما هو مُحتمل، وأخّرت البلد أكثر مما هو متوقّع.

وليس من المُصادفة أن يكون عُمر رئيس الجمهورية المُشير السيسى ومنافسُه فى الانتخابات السيد حمدين صباحى، هو عُمر هذه العقود السّتة التى عاشتها مصر فى ظلال الحقبة العسكرية الأولى.

صناعةُ الثورات أسهل من صناعة التاريخ، والثورةُ التى لا تتفرّغ لصناعة تاريخها فى مضار الزمن تتبخّر فى الشوارع التى انطلقت منها.