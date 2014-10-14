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«الكفن الأبيض» تطارد «داعش» في أهم معاقله بسوريا

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«الكفن الأبيض» تطارد «داعش» في أهم معاقله بسوريا «الكفن الأبيض» تطارد «داعش» في أهم معاقله بسوريا

تطارد مجموعات صغيرة من السوريين مقاتلي «داعش» في واحد من معاقلهم الرئيسية في شرق سوريا في إطار حملة جديدة لجماعات مسلحة بدأت كرد على الوحشية المتزايدة للإسلاميين.

وقال رئيس سرايا «الكفن الأبيض» إن الهدف الرئيسي من الحملة هو زرع الخوف في صفوف «داعش». وتقول الجماعة إنها قتلت أكثر من 100 مقاتل من «داعش» في هجمات بمحافظة دير الزور في الأشهر القليلة الماضية.

وقال زعيم الجماعة أبوعبود في مقابلة عبر موقع «سكايب» إن الاسم يعكس الهدف: الكفن الأبيض يشير إلى كفن الموت الذي تقول جماعته إنه ينتظر مقاتلي «داعش» المسؤولين عن جرائم ضد الشعب السوري.

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