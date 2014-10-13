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سواريز: كنت أتمنى التعلم في لاماسيا

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سواريز: كنت أتمنى التعلم في لاماسيا سواريز: كنت أتمنى التعلم في لاماسيا

كان يتمنى لويس سواريز مهاجم برشلونة الوافد من ليفربول أن يكون خريج أكاديمية المواهب بالنادي الكتالوني "لاماسيا".

وقدمت لاماسيا العديد من نجوم البلوجرانا الحاليين على رأسهم ليونيل ميسي وشابي هرنانديز وأندريس إنيستا وسيرجيو بوسكيتس مع جيرارد بيكيه.

وقال سواريز لمجلة برشلونة الرسمية: "أنا معجب جدا بالتسهيلات التي تٌقدم للشباب في لاماسيا، والمساحات الممنوحة لهم من أجل تطوير الأطفال في كل شيء فيما يتعلق بالدراسة والنظام الغذائي وجداول التدريبات".

وتابع "كنت أتمنى لو حصلت على فرصة التطور في لاماسيا".

وسجل سواريز هدفين يوم الاثنين في فوز منتخب أوروجواي على عمان 3-0، استعدادا للمشاركة في أول مبارياته مع برشلونة بعد انتهاء فترة الإيقاف الموقعة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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