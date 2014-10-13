كروس: لا يوجد لاعب أفضل من رونالدو

يعتقد الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد أن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في العالم.

ويدخل رونالدو صاحب الكرة الذهبية 2014، سباقا جديدا للحفاظ على لقب أفضل لاعب في العالم، والذي سيُعلن عن اسمه في حفل توزيع جوائز الفيفا في يناير المقبل.

ورشح النجم الوافد لريال مدريد من بايرن ميونيخ قبل بداية الموسم، زميله للحفاظ على لقبه.

وقال كروس لصحيفة "دي فيلت" الألمانية: "أعرف ماذا يعني اللعب في فريق يضم لاعبين أصحاب مهارات فردية كبيرة، ونحن نحترم بعضنا البعض والروح بيننا رائعة".

وتابع "في هذه اللحظة، لا يوجد لاعب أفضل من رونالدو، فهو واحد من الذين اهتموا بي عند وصولي لريال مدريد، فهو حقا شخص رائع".