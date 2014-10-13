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مرتضى: لن أخاف ومستمر في حربي ضد من هاجموني

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مرتضى: لن أخاف ومستمر في حربي ضد من هاجموني مرتضى: لن أخاف ومستمر في حربي ضد من هاجموني

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه لن يتوقف في حربه ضد مجموعة أولترس وايت نايتس المنتمية للقلعة البيضاء رغم الاعتداء عليه يوم الأحد.

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وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "لم أهرب ولم أسقط بل ركض سبعة أشخاص هاجموني".

وأضاف "لقد كنت بمفردى بدون حرس، والإهانة ليست لي لأن الاعتداء تم عليّ من الخلف ولكن الإهانة لمن قام بهذا".

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وأوضح مرتضى أن مجلس إدارة الزمالك سيعقد جلسة طارئة للجمعية العمومية لإتخاذ قرار فى حالة عدم اتخاذ موقف من الاعتداء.

ويعتقد رئيس الزمالك أن المجموعة فقدت التعاطف معها بعد هذا الحادث، حسب وجهة نظره.

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