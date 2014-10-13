ميسيكا باريس تقدم مجموعة إنجل الجديدة

منذ انطلاقتها، تحول اسم "ميسيكا" Messika إلى مرادف للابتكار والفرادة والخبرة. وتأتي تشكيلة "إنجل" Angel لتعبر عن هذه المفاهيم الفريدة أفضل تعبير. توحي الأحجار الكريمة المتوحدة في قطع "ماركيز" بأجنحة من الألماس تمثل جوهر هذه التشكيلة. وتتحدى تصاميم "إنجل" Angel المفاهيم التقليدية، مستمدةً إيحاءاتها من عالم الروك والشخصية المتمردة، لتضفي على السيدة العصرية لمسة من الأناقة غير الرسمية.

وتأتي الحملة الترويجية لهذه التشكيلة الأحدث من "ميسيكا باريس" Messika Paris ثمرة للتعاون مع المصور العالمي المبدع ماريو سورينتي، حيث يتجلى في تصاميمها حوار فني وجمالي استثنائي بكل ما في الكلمة من معنى. مأخوذاً بالجمال الأنثوي البهي، يبني ماريو علاقة عميقة مع عارضة الأزياء الحسناء مالغوزيا بيلا، التي تعرض مجوهرات التشكيلة الفاخرة في الحملة بأناقة استثنائية.

شاهدي المجموعة المميزة والعصرية، واختاري منها ماتفضلين، إن كان العقد، الأقراط، الخاتم، أما جميعها معاً.