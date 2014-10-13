عناصر القوات المسلحة المصرية تصل الإمارات للمشاركة فى التدريب العسكرى المشترك

وصلت الى دولة الإمارات العربية المتحدة عناصر القوات المسلحة المصرية المشاركة فى التدريب المشترك ” سهام الحق ” والذي تستضيفه دولة الإمارات.

ويأتى التدريب المشترك المصرى – الإماراتى ” سهام الحق ” تأكيدا لعلاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر ودولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ويعد تدريب “سهام الحق” الثالث من نوعه مع دولة الإمارات بعد تدريب ” زايد 1 ” و ” خليفه 1 ” والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين مصر والدولة الصديقة والتى تتم بشكل دورى بهدف نقل وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والاستعداد القتالي في العديد من الموضوعات العامة والتخصصية.

أ ش أ