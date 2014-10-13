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عناصر القوات المسلحة المصرية تصل الإمارات للمشاركة فى التدريب العسكرى المشترك

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عناصر القوات المسلحة المصرية تصل الإمارات للمشاركة فى التدريب العسكرى المشترك عناصر القوات المسلحة المصرية تصل الإمارات للمشاركة فى التدريب العسكرى المشترك

أرشيفية

وصلت الى دولة الإمارات العربية المتحدة عناصر القوات المسلحة المصرية المشاركة فى التدريب المشترك ” سهام الحق ” والذي تستضيفه دولة الإمارات.

ويأتى التدريب المشترك المصرى – الإماراتى ” سهام الحق ” تأكيدا لعلاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين ودولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ويعد تدريب “سهام الحق” الثالث من نوعه مع دولة الإمارات بعد تدريب ” زايد 1 ” و ” خليفه 1 ” والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين مصر والدولة الصديقة والتى تتم بشكل دورى بهدف نقل وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والاستعداد القتالي في العديد من الموضوعات العامة والتخصصية.

أ ش أ

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