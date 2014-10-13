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هل تتولى باربرا برلسكوني رئاسة ميلان قريبا؟

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هل تتولى باربرا برلسكوني رئاسة ميلان قريبا؟ هل تتولى باربرا برلسكوني رئاسة ميلان قريبا؟

(إفي): لم يستبعد سيلفيو برلسكوني مالك نادي ميلان الإيطالي تولي ابنته باربرا لرئاسة الـ"رورسونيري" في المستقبل.

واعتبر برلسكوني في حوار مع صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) اليوم أن باربرا "ملتزمة ومغرمة" بالنادي، لذا لا يوجد مانع لترأسها لهذه المؤسسة في يوم من اليوم.

وبخصوص مستقبل الفريق أضاف "توجد سنوات مليئة بالنجاح ولحظات تتوقف فيها الأمور حتى عودة الانتصارات، الفريق الآن أصبح قادرا على التنافس وعودته لتزعم أوروبا ليست بعيدة".

وأضاف مالك النادي "سيقام نهائي دوري الأبطال عام 2016 في ميلانو، لماذا لا نحلم بالتواجد هناك؟".

ورفض برلسكوني الحديث بالسوء عن ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق السابق ويوفنتوس الحالي، حيث تمنى له التوفيق معتبرا أنه شخص "محترف".

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي السابق من ناحية أخرى إلى أنه من المستحيل أن يقدم على بيع النادي لمستثمر أجنبي أو حتى إيطالي، حيث تابع "يوجد وشم باسم ميلان محفور على قلبي وليس لدي أي نية لزراعة أعضاء جديدة".

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