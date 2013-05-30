كيف يتم تكبير الثدى؟

هناك العديد من البدائل والإمكانيات لزرع الثدى للحصول على المنحنيات الأنثوية التى ترغب المريضة فى الحصول عليها، وذلك من خلال إجراء تكبير الثدى فى عيادات تجميل حيث يتم عمل فتحة صغيرة إما فى ثنايا الذراع، أو تحت الثدى، بحيث يصبح هناك جيب صغير تغرس فيه كبسولات السيليكون.

فهناك شد الثدى كما يوضح دكتور هانى نبيل أستاذ جراحة التجميل من خلال عمل فتحة عند طية الثدى الموجودة تحت الثدى أو حول الحلمة فإنه تتم إزالة الجلد الزائد ونقل الحلمة إلى أعلى، وكثيرا ما يتم أيضا استخدام الجزء المزروع لرفع الثديين إلى الارتفاع المطلوب فذلك سوف يعيد الثديين المتهدلين إلى الارتفاع الذى ترغبين فيه.

بجانب ذلك فهناك تصغير الثديين ولتصغير حجم الثدى حتى يصل إلى الحجم الذى يرغب الوصول إليه، وهو الأكثر تناسبا وتناسقا فى الحجم والشكل، فإن إجراء تصغير الثدى يمكن أن يساعد على تغيير حجم الثدى من حجم يزيد عن المعدل المعتاد إلى حجم أكثر تناسبا، كما أنه يتم أيضا نقل الحلمة وإعادة تعيين موضعها إلى مستوى أعلى بحيث يصبح شكل الثدى أكثر تناسبا.

وقد يلجأ البعض لتصغير الثدى لدى الرجال ويمكن إجراء شفط الدهون عندما يتعلق الأمر بكبر حجم الثدى لدى الرجال، أو ما يعرف بتصغير الثدى لدى الرجال، ومن خلال عمل فتحات قصيرة الطول فإنه يمكن عمل تجربة صغيرة لتكسير وسحب الدهون من المناطق غير المرغوب فيها، وحتى ما يمكن التقليل من الدهون الزائدة فى منطقة محددة وأنسجة الغدة التى تسبب هذا الحجم غير المعتاد وغير الطبيعى للثدى فإنه يمكن عمل تصغير للثدى لدى الرجال بغرض أن يعيد ذلك لديك الشعور بالذات ويمنحك جسما تفخر به.