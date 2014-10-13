اتفاق «سعودي- ألماني» على ضرورة إزاحة «الأسد» من السلطة

أعلنت المملكة العربية السعودية، وألمانيا، الاثنين أنهما متفقان على أن الرئيس السوري بشار الأسد «لا يمكن أن يكون جزءا من حل الأزمة السورية، باعتباره فاقدا للشرعية».

ودعتا المجتمع الدولي إلى «ضرورة العمل على حل الأزمة على أساس مبدأ تشكيل هيئة انتقالية للحكم في سوريا».

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير عقب اجتماعهما في مقر فرع الوزارة بجدة إن «ممارسات النظام السوري لم تقتصر على فتح أراضيه للقوات الأجنبية لقمع شعبه وقتلهم وتشريدهم، بل أسهم وبشكل كبير في جعل الأراضي السورية وكراً للإرهاب الذي وجد ملاذا آمنا يعبث في أراضيها، ويهدد المنطقة والعالم تحت سمعه وبصره».