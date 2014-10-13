القبض على رئيس مدغشقر الأسبق لدى عودته من المنفى

ألقي القبض، الإثنين، على رئيس مدغشقر الأسبق مارك رافالومانانا بعد ساعات فقط من عودته إلى البلاد من المنفى لفترة طويلة، بحسب المتحدث باسمه.

وقال مانويل رالايامامبيساهينارينوني، إن ضباطا من الشرطة شبه العسكرية ألقوا القبض على رافالومانانا واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

>وكان قد صدر حكم غيابي بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة، بحق رافالومانانا في عام 2010 على خلفية مقتل 30 محتجا معارضا من جانب الحرس الرئاسي في شهر فبراير عام 2009.

>وأمضى رافالومانانا السنوات الخمس الماضية في المنفى في جنوب أفريقيا.

>وقال دبلوماسيون إن عودته تم الإعداد لها منذ أسابيع، ولكن متحدثا باسم الرئيس هيري راجاوناريمامبيانينا صرح بأنه دخل البلاد «سرا».