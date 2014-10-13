أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

القبض على رئيس مدغشقر الأسبق لدى عودته من المنفى

Google+ Print
القبض على رئيس مدغشقر الأسبق لدى عودته من المنفى القبض على رئيس مدغشقر الأسبق لدى عودته من المنفى

ألقي القبض، الإثنين، على رئيس مدغشقر الأسبق مارك رافالومانانا بعد ساعات فقط من عودته إلى البلاد من المنفى لفترة طويلة، بحسب المتحدث باسمه.

وقال مانويل رالايامامبيساهينارينوني، إن ضباطا من الشرطة شبه العسكرية ألقوا القبض على رافالومانانا واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
>وكان قد صدر حكم غيابي بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة، بحق رافالومانانا في عام 2010 على خلفية مقتل 30 محتجا معارضا من جانب الحرس الرئاسي في شهر فبراير عام 2009.
>وأمضى رافالومانانا السنوات الخمس الماضية في المنفى في جنوب أفريقيا.
>وقال دبلوماسيون إن عودته تم الإعداد لها منذ أسابيع، ولكن متحدثا باسم الرئيس هيري راجاوناريمامبيانينا صرح بأنه دخل البلاد «سرا».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية