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ائتلاف المعارضة السورية يرحب بخطة مباحثات جنيف

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ائتلاف المعارضة السورية يرحب بخطة مباحثات جنيف ائتلاف المعارضة السورية يرحب بخطة مباحثات جنيف

قال ائتلاف المعارضة السورية أمس الأربعاء، إنه يرحب بالخطة الأمريكية- الروسية لعقد مؤتمر سلام بشأن سوريا فى جنيف.

وأوضح الائتلاف، فى بيان صدر فى إسطنبول بعد أيام من اجتماعات غير حاسمة لذلك الائتلاف المنقسم على نفسه، أنه سيكون على استعداد للمشاركة فى مباحثات جنيف شريطة أن يلتزم المجتمع الدولى بضمان رحيل الرئيس بشار الأسد، بحسب ما قاله المتحدث باسم الائتلاف بيان الخطيب، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ولم يتضح من البيان ما إذا كان ذلك الالتزام شرطا مسبقا لمشاركة الائتلاف فى المباحثات.

وأضاف البيان أنه يتعين على "المجتمع الدولى وأصدقاء سوريا، بشكل خاص، الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب السورى والثورة بالتأكيد على حقه فى الدفاع عن نفسه".

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