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احتمال حظر “آي فون” و”آي باد” في روسيا

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احتمال حظر “آي فون” و”آي باد” في روسيا احتمال حظر “آي فون” و”آي باد” في روسيا

أرشيفية

يسري في روسيا بدءً من يناير القادم مفعول القانون الذي قد يحظر عمليا استخدام هواتف “أي فون” الذكية واجهزة ” أي باد” اللوحية في داخل الاراضي الروسية.

وتقضي أحكام القانون بأن تحفظ كل المعطيات الشخصية للروس في أراضي روسيا الاتحادية فقط.

ويتعارض مع القانون برنامج الاحصائيات ” iCloud ” الذي يحوي عليه كل من “أي فون” و”أي باد” والذي يرسل كل المعلومات عن مستخدم الجهاز واتصالاته إلى مخادم خاصة واقعة في أراضي الولايات المتحدة.

ومن المعروف أن شركة “آبل” حسبما ذكرت صحفية “روسيا اليوم” الإلكترونية : لا تمتلك في الأراضي الروسية ولا مخدما واحدا. ولذلك تحفظ كل المعلومات الشخصية للمستخدمين الروس في ولاية كاليفورنيا ، الأمر الذي يتعارض مع شروط استخدام الاجهزة الذكية التابعة لشركة ” آبل” في روسيا.

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