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السفير المصري في نواكشوط يفتتح احتفالية بانتصارات أكتوبر

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السفير المصري في نواكشوط يفتتح احتفالية بانتصارات أكتوبر السفير المصري في نواكشوط يفتتح احتفالية بانتصارات أكتوبر

وزارة الخارجية

افتتح السفير المصري في موريتانيا أحمد فاضل يعقوب، اليوم الاثنين، الاحتفالية الثقافية التي نظمها المركز الثقافي المصري بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

واعتبر السفير المصري خلال الاحتفالية التي حضرها قادة الأحزاب السياسية ودبلوماسيون في نواكشوط أن السادس من أكتوبر ذكرى عزيزة على نفوسنا جميعا ليس فقط كمصريين ولكن كعرب، مضيفًا أنها ذكرى العزة والكرامة ذكرى استعادة الروح العربية.

وأكد السفير المصري في نواكشوط أن حرب أكتوبر لم تكن معركة حماسية ولكنها شهدت تخطيطًا بارعًا وذكيًا مكن من المفاجئة والسرية والاستعانة بما هو موجود في أيدي القوات من أسلحة روسية مقارنة بأسلحة أكثر تطورًا لدى العدو والاعتماد على العنصر البشري والجندي المصري العربي المدرب والمتعلم.

وتابع “ونحن إذ نتذكر ذلك اليوم المشهود فإننا يجب علينا أن لا ننسى أن قد اختارت السلام كاستراتيجية لحل الصراع وبالأمس كان يعقد في القاهرة مؤتمر لإعادة إعمار غزة عقب العدوان الذي شن عليها مؤخرًا ولا تزال قضايا العرب وعلى رأسها قضية فلسطين هي جل اهتمام مصر الدولة والشعب”.

وعلى صعيد متصل، أشاد مدير المركز الثقافي المصري في نواكشوط الدكتور خالد غريب بأمجاد الجيش المصري وقال إن اليوم يشكل يومًا للنصر والعزة والانتصار لكرامة الأمة العربية.

وأكد الدكتور خالد غريب أن السادس من أكتوبر ردت خلاله الجيوش العربية رد الصاع صاعين للعدو الإسرائيلي.

وشدد المسؤول الثقافي المصري على أن السادس أكتوبر سيبقى تاريخًا للأمجاد التي سطرها الجيش المصري.

أ ش أ

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