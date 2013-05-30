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مجلس الأمن الدولى يعزز قوة حفظ السلام فى أبيى السودانية

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مجلس الأمن الدولى يعزز قوة حفظ السلام فى أبيى السودانية مجلس الأمن الدولى يعزز قوة حفظ السلام فى أبيى السودانية

وافق مجلس الأمن الدولى، أمس الأربعاء، على نشر 1126 جنديًا إضافيا ضمن قوة حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة، فى منطقة أبيى السودانية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، والتى أصبحت قاعدة للعديد من الجماعات المسلحة.

ومدد المجلس الذى يضم فى عضويته 15 دولة، تفويض القوة لمدة ستة أشهر ودعم عدد قواتها ليصل إلى 5326 جنديًا تقدمهم إثيوبيا فى المنطقة الغنية بالنفط والأراضى الخصبة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى مون" أمام مجلس الأمن فى تقرير طلب فيه زيادة القوات: "وجود جماعات مسلحة داخل المنطقة الآمنة منزوعة السلاح ما زال مصدر تخوف أمنى كبير".

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