طريقة تحضير ميني تارت كريم كراميل الشيكولاتة

إليك طريقة تحضير مينى تارت كريم كراميل بالشيكولاتة

مقادير عجينة التارت:

2 كوب دقيق

> كوب زبدة

> ربع ملعقة ملح

> نصف كوب سكر بودرة

> 1 صفار بيضة

> ملعقة ونصف فانيليا

مقادير كراميل الشيكولاتة:

عبوة كريم كراميل جاهزة

> 2 1/2 كوب حليب سائل

> 2 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو

طريقة التحضير:

-ينخل الدقيق ويوضع في إناء مخلوطاً بالملح و السكر .

- توضع الزبدة على الدقيق، ونقوم بفركها في الدقيق بأصابعنا بسرعة حتى لا تسيح الزبدة، وحتى الحصول على خليط يشبه البقسماط المفتت.

- يضاف إلى الخليط السابق الفانيليا وصفار البيضة، ويعجن الخليط برفق.

- يحول العجين إلى شكل الكورة ويغلف بكيس بلاستيكى، ويتم حفظه فى الثلاجة لمدة ساعتين ويفضل ليوم كامل حتى نعطى للعجينة فرصة كى تستريح، حتى لا تبعد عن أطراف الصينية أثناء الخبز.

- عند التحضير للخبز، يتم تسخين الفرن قبل إخراج العجين بـ 15 دقيقة.

- يتم تحضير قوالب الميني تارت أو صينية التارت العادية متوسطة الحجم، وتدهن بالزبد أو السمن جيداً حتى لا يلتصق العجين بالصينية.

- يوضع العجين فى قاع الصينية ويوزع بأطراف أصابعكِ حتى يصبح لها أطراف مرتفعة عند أطراف الصينية.

- يتم وضع التارت فى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج تماما ويحمر سطحها.

طريقة تحضير كراميل الشيكولاتة:

- ضعي الحليب و بودرة الكاكاو وعبوة الكريم كراميل فى وعاء مناسب على نار هادئة حتى تذوب المكونات معاً مع الاستمرار فى التقليب حتى يغلي الخليط.

- إسكبى مزيج الكريم كراميل على التارت ثم إتركي التارت حتى تهدأ حرارتها ثم توضع في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.