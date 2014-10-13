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ورد السكر لتزيين الجاتوه

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ورد السكر لتزيين الجاتوه ورد السكر لتزيين الجاتوه

أرشيفية

إختاري وردة جميلة وانزعي بتلاتها. إحتفظي بالجزء الوسطي.

حضّري قطعة من الاسفنج

بياض بيضة واحدة

نصف كوب من السكر

محارم مطبخ ورقية + فرشاة.
> التحضير

تمسك كل بتلة من البتلات بين أصابع اليد وتدهن ببياض البيض. يرش فوقها السكر ثم توضع على محرمة ورقية. يدهن الجزء الوسطي من الوردة ببياض البيض أيضاً ثم يرش فوقه السكر ويوضع على قطعة من الاسفنج للحفاظ على شكله.

تترك أجزاء الوردة حتى تجف لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في مكان دافئ. تقلب البتلات على الجهة الأخرى وتترك جانباً لمدة 24 ساعة حتى تجف تماماً.

يزين قالب الجاتوه بهذه الوردة، بحيث يتم ترتيب البتلات حول الجزء الوسطي للوردة.

يمكن أن تدوم هذه البتلات من 7 إلى 10 أيام إذا تم الاحتفاظ بها في مكان جاف.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الوردة صالحة للأكل.

 

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