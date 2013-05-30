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حفر مقابر للسيارات الخردة والمتهالكة المتراكمة بشوارع بورسعيد

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حفر مقابر للسيارات الخردة والمتهالكة المتراكمة بشوارع بورسعيد حفر مقابر للسيارات الخردة والمتهالكة المتراكمة بشوارع بورسعيد

قرر محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله، حفر مقابر فى منطقة جنوب بورسعيد، لاستيعاب كل السيارات الخردة والمتهالكة تماما، والتى تركها أصحابها، فى شوارع المدينة مما عكس عليها شكلاً غير حضارى، وخاصة أن بورسعيد ستدخل قريبًا على مرحلة نوعية فى مجال الجذب السياحى.

وأشار المحافظ إلى أن مقابر السيارات ستكون تابعة لحى الجنوب، المسئول عن المنطقة، وسوف تقوم سيارات الأحياء المتخصصة فى جمع القمامة، ومجموعة من اللوادر بالتابعة للمحافظة برفع جميع السيارات المتهالكة من الأحياء حتى يعود إلى المدينة شكلها الحضارى والجمالى.

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