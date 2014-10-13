وزير الري: نواجه تحديات كبرى فيما يتعلق بنهر النيل في الخارج والداخل

قال دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية الرى أن مصر تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بنهر النيل، سواء في الداخل حيث التعديات والتلوث أو في الخارج لحماية والحفاظ على حقوقنا التاريخية، مشيرا إلى أن مصر تشترك فى هذا الشريان مع 11 دولة، وهى فى نفس الوقت دولة المصب أى الدولة الأخيرة التى تحصل على المياه، وتعتمد عليه بشكل كلى، لافتا إلى أن الرئيس السيسى قال إنه على استعداد للذهاب إلى إثيوبيا مرة واثنين وثلاثة من اجل الحفاظ على كل قطرة من مياه نهر النيل.

وأوضح مغازى، في تصريح له عقب توقيعه اليوم بروتوكول تعاون مع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، ان باقى دول حوض النيل تعتمد على الامطار بنسبة حوالى 90% ومع ذلك تزايدت مطامعها في نهر النيل الآونة الاخيرة، رغم وجود بدائل اخرى لديها، وهو ما يضيف اعباء جسيمة امام المفاوض المصرى للحفاظ على حصة مصر، وأن يظل نهر النيل مجالا للتعاون والنماء بين دول الحوض وليس مثار للنزاع والصراعات.

وكان وزيرا الرى والتعليم قد شهدا اليوم حفل توزيع جوائز مسابقة “نهر الخير” بمقر وزارة الرى، حيث قاما بتكريم الطلاب الفائزين فى المسابقة وقيمتها 100 ألف جنيه، قدمتها وزارة الموارد المائية والرى.

وبلغ عدد الطلاب الفائزين 520 طالبا وطالبة من طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، من بين 6000 طالب تقدموا للمسابقة، وشهد الوزيران حفلا غنائيا قدمته أوركسترا وزارة التربية والتعليم تحت رعاية الدكتورة وفاء عبد السلام مستشار التربية الموسيقية.

> ووجه الدكتور محمود أبو النصر فى كلمته التحية لأولياء أمور الطلاب الفائزين والمشاركين فى المسابقة، وكذلك الطلاب الذين قدموا العرض الغنائى، مشيرا الى أن المسابقة التى تنظمها وزارة الرى نوع من أنواع الأنشطة سواء الموسيقية أو الثقافية، فضلا عن أنها صورة من صور التعاون بين الوزارات.

وأشار أبو النصر إلى أهمية الحفاظ على مياه النيل، وترشيد استهلاك المياه، لافتا إلى أن كل من اشترك فى المسابقة سيعمل على تثقيف أسرته وتوعيتها بأهمية ترشيد المياه للحفاظ على هذه الثروة.

ومن جانبه رحب الدكتور حسام مغازى بالدكتور أبو النصر، مشيرا إلى أن هذه تعد أول زيارة لوزير تربية وتعليم لوزارة الرى.

وأشار مغازى إلى أن هذا هو العام السابع للمسابقة، قائلا إن وزارة الموارد المائية والرى تولى اهتماما كبيرا بها لرغبتها فى زرع حب نهر النيل وكيفية ترشيد استهلاك المياه فى أبنائنا رجال وسيدات المستقبل.

وقدم مغازى درع وزارة الرى لـ”أبو النصر”، وقام الوزيران بتوزيع الجوائز على الطلاب الفائزين.

وعقب انتهاء الحفل وقع الوزيران بروتوكول تعاون، تم من خلاله تنظيم مسابقة “نهر الخير” التى يتم من خلالها تقديم أعمال فنية كالقصص القصيرة والشعر والرسم، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لاختيار الفائزين.

ونص البروتوكول على أن تقوم وزارة الموارد المائية والرى بفتح متاحفها أمام طلاب المدارس مجانا، كما تقوم الوزارة بفتح القاعة الكبيرة بها لإقامة محاضرات وندوات عامة عن النيل وترشيد مياهه .

وأشار البروتوكول إلى اشتراك وزارة الموارد المائية والرى فى تطوير الأجزاء الخاصة بنهر النيل بالمناهج الدراسية، بما يقدم للطالب توعية عن ماهية السدود، وتعريفه بأهمية النهر وكيفية الحفاظ عليه.

أ ش أ