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سفير مصر بصنعاء: الصيادون المصريون بخير ومساعي لسرعة الإفراج عنهم

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سفير مصر بصنعاء: الصيادون المصريون بخير ومساعي لسرعة الإفراج عنهم سفير مصر بصنعاء: الصيادون المصريون بخير ومساعي لسرعة الإفراج عنهم

سفير لدى اليمن الدكتور يوسف الشرقاوى

صرح سفير مصر لدى اليمن الدكتور يوسف الشرقاوي، بأنه أجرى اتصالات مع وزارة الخارجية اليمنية، وخفر السواحل لسرعة حل مشكلة السفن المصرية الثلاث التى تم ضبطها أمس أثناء قيامها بالصيد فى المياه الاقليمية اليمنية.

وأوضح الشرقاوي، فى تصريح له مساء اليوم، أن السلطات اليمنية قامت بتحويل الموضوع إلى النيابة العامة للتصرف وأنه سيتم الاتصال بالنائب العام لسرعة الافراج عنهم..مؤكدا أن بحارة السفينتين “أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونور الفوارس” وعددهم حوالى 27 صيادا فى صحة جيدة ولم يصابوا بأى أذى أما السفينة الثالثة فلم يعرف بعد عدد بحارتها، حيث تعطلت وقام خفر السواحل اليمني بسحبها إلى الميناء، وسيتم الاتصال بهم فور سماح السلطات اليمنية بذلك.

وأهاب الدكتور يوسف الشرقاوى بالصيادين المصريين عدم خرق المياه الإقليمية اليمنية لتأثير ذلك على العلاقات بين البلدين فى الوقت الذى تعمل فيه السفارة المصرية باليمن على تدعيم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

أ ش أ

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