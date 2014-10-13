أماندا بينز في مركز للرعاية النفسية

أودعت Amanda Bynes، الممثلة الأمريكية التي اشتهرت بإثارة المشاكل في فترة مراهقتها، في مركز للرعاية النفسيّة في لوس أنجلوس.

وقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ النجمة البالغة من العمر28 عاماً، والتي أصبحت مشاكلها وسلوكيّاتها الغريبة تسبق شهرتها كممثلة، أودعت إجبارياً في مركز للرعاية النفسيّة، يُسمّىLas Encinas، حيث ستبقى هناك 72 ساعة، من أجل تقييم قواها العقليّة.

وجاء هذا التطوّر بعد أن أصبحت الممثلة تحدّث بأمور غير صحيحة، إذ زعمت أنّ والدها حاول إغواءها ودعاها إلى ممارسة الجنس، كما أعلنت خبر خطوبتها وزواجها من ممثل لم تواعده أصلاً، ولم تراه منذ فترة طويلة.

وكانت شرطة الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا قد ألقت القبض على Bynes يوم الأحد المنصرم وهي تقود سيارتها في لوس أنجلوس تحت تأثير المخدرات، قبل أن يُطلق سراحها، بعد تسديد كفالة مالية بلغت 15 ألف دولار أمريكي، بحسب ما جاء في سجلات السجن.

يُذكر أنّ Amanda Bynes كانت قد وضعت سابقاً تحت الرعاية النفسية، حين ادّعت أنّها أضرمت حريقاً صغيراً أمام أحد المنازل في لوس أنجلوس.