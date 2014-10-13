مؤتمر "الجزيرة 2" الأقصر في تاريخ المؤتمرات لم تتجاوز مدته الخمس دقائق

القاهرة_أحمد عاشور

عقد أبطال فيلم "الجزيرة 2" والمنتج هشام عبد الخالق مؤتمراً صحفياً للحديث عن تفاصيل الفيلم، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال أيام عرضه الأولى ووصوله لأعلى إيرادات في موسم عيد الأضحى.

حضر من أبطال الفيلم الفنان أحمد السقا وأروى جودة ونضال الشافعي وأحمد مالك، وأقيم مؤتمر قصير لم تتجاوز مدته الخمس دقائق أكد خلاله المنتج هشام عبد الخالق أن الفيلم بلغت تكلفته الإنتاجية 25 مليون جنيه، وأنه كان قلقاً من ردود الأفعال حول الفيلم ولكنه سعيد ان الجمهور لم يخذله، في حين أكد السقا أن العمل تجربة مميزة لما تحمله من مشاعر إنسانية متباينة وإسقاط سياسي على الواقع الذي عاشته مصر منذ قيام الثورة حتى الآن.

بعد انتهاء المؤتمر ظل الأبطال لما يقرب من 10 ساعات في مقر شركة الماسة لإجراء لقاءات صحفية وتليفزيونية.

السقا بداً مرهقا بشكل كبير في نهاية اليوم، لكنه كان سعيداً باهتمام الصحافة والإعلام، وقال "من لا يسعد وهو يجد كل هذا الحب ؟".

وأكد السقا في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" أن الفيلم احتاج لمجهود كبير حيث تم تصويره على مدار سنة ونصف، وتأخر تصوير الجزء الثاني 7 سنوات منذ عرض الجزء الأول لأنه لم يكن هناك فكرة قوية لجزء جديد، ولم يستبعد السقا تقديم جزء ثالث إذا وجدت الفكرة الملائمة.

وأعرب السقا عن حزنه الشديد لفراق خالد صالح مشيراً إلى أنه ترك فراغاً كبيراً في حياته لا يمكن أن يعوضه أي شيء.

أما الفنانة أروي جوده فأشارت إلي أن اللهجة الصعيدية التي تحدثت بها كانت صعبة ولكنها ممتعة ووضعتها في تحدي شديد وأن المخرج شريف عرفة كان له دور كبير في تقديم الدور بهذا الاتقان

أما نضال الشافعي فأكد أن العمل تجربة إنسانية هامة وأن شخصية فضل التي قدمها من الشخصيات التي علمته الكثير وجعلته يشعر بآلام الصم والبكم وأبدى استعداده للمشاركة في أي فعاليات لدعمهم كما أكد أن العمل مع فريق العمل كان في غاية المتعة وكان الجو أسري إلي حد كبير خاصة أن التصوير كان يتم في رمضان مما زاد من الترابط بين فريق العمل

الفنان الشاب أحمد مالك قال أن العمل مع السقا له متعة خاصة وأن صداقته تعمقت مع السقا من خلال هذا الفيلم وأضاف مالك أن ردود الأفعال حول دوره كانت متباينة إلى حد كبير خاصة أن الجمهور كان ينتظر من علي أن يسير علي نهج والده ولكن كان شاب طبيعي عاش قصة حب وأراد أن يدافع عنها ولكن الظروف أجبرته علي العودة للجزيرة

المنتج هشام عبد الخالق أكد أنه لم يجمع تكلفة الفيلم إلي الآن ولكنه واثق أنه سيجمعها قريبا خاصة أن الجمهور ساند الفيلم ودعمه بقوة كما أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا في الدول العربية وخاصة الكويت وسوريا والأردن ولبنان والإمارات وأن سيقوم بعرض الفيلم في أمريكا وكندا وفرنسا مع نهاية الشهر الجاري

وحرص كل الأبطال علي التحدث عن عمق علاقتهم بخالد صالح وإلي أي مدي شعروا بالحزن علي فراقه ولكنها في النهاية إرادة الله وتمنوا الصبر لأسرته وان ينعم الله عليه بالجنة

وتغيبت بطلة الفيلم هند صبري عن الحضور بسبب سفرها خارج مصر