وفاة محمد عبده شائعة

على مدى أكثر من أربع ساعات ما بين الساعة العاشرة من مساء أمس الأحد، وحتى الثانية بعد منتصف الليل تلقى مكتب "سيدتي نت" في جدة عدّة اتصالات هاتفية من عدد من الفنانين جميعهم يسألون عن صحة رسالة الـ "ووتساب" المتداولة حول وفاة (فنان العرب) محمد عبده إثر نوبة قلبية داهمته بجدة.

بالطبع هذه ليست المرّة الأولى التي يتم تداول مثل هذه الرسالة المفجعة في عام 2014، بل هي الثالثة، حيث كانت الأولى بداية العام، والثانية في شهر مايو الماضي. والغريب أن جميع الإشاعات المغرضة، وانتشار مثل هذه الرسالة يتمّ أثناء سفر الفنان محمد عبده.

كنّا نطمئن كل متصل بأن صحة الفنان محمد عبده بألف خير، لكن مع زيادة الاتصالات أرسلنا رسالة نصية على رقم جوال الفنان محمد عبده، ولمّا لم نتلقَ رسالة إشعار استلامه لرسالتنا، تحدّثنا عبر "الووتساب" مع ابنه بدر، والذي أكّد بدروه أن والده بخير، وأن سبب أغلاقه للجوال هو سفره إلى لندن، التي وصلها فجر اليوم (الاثنين).

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