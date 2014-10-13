مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية يكرّم الفنان عبادي الجوهر

ما إنّ عاد الفنّان عبادي الجوهر من جولته الفنية التي أحيا خلالها حفلات في الكويت، حتى افتتح في اليوم التالي حفلات عيد الأضحى في قطر، قبل أن يعود إلى أسرته في جدّة، وبدأ يعدّ العدّة للسفر غداً الثلاثاء، من أجل المشاركة مع عدد من نجوم الخليج ضمن الحفل الغنائيّ، الذي سيُقام يوم الخميس المقبل الموافق في 16 أكتوبر/تشرين الأول، على مسرح "السالمية" الجديد، في اختتام الاجتماع العشرين لوزراء الثقافة لدول مجلس تعاون الخليج العربيّة، الذي يأتي ضمن إطار التعاون والتنسيق الدائمين بين دول المجلس؛ وذلك تحت رعاية وزير الإعلام، ووزير الدولة لشؤون الشباب، ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وبحضور أصحاب السمو والمعالي ووزراء الثقافة في مجلس تعاون دول الخليج العربية.

أمّا النّجوم المشاركون، إلى جانب الفنان عبادي الجوهر، فهم: عبد الله الرويشد، وعلي عبد الستار، وفايز السعيد، وهند وصلاح الزدجالي، حيث سيغني كلٌّ منهم ثلاث أغنيات أو أربع.

ومن الكويت، سيتوجّه الجوهر إلى القاهرة، ومنها إلى عروس البحر الأبيض، مدينة الإسكندرية، تلبية لدعوة تلقّاها من مهرجان الإسكندرية الدوليّ للأغنية، الذي سينطلق يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وسيجري تكريمه من قبل المهرجان إلى جانب نخبة من نجوم الشعر والغناء في الوطن العرب، تقديراً لتاريخه الفنّي وما قدّمه طوال مسيرته الغنائية، التي تجاوزت أربعة عقود، من أعمال راسخة في ذاكرة الجماهير العربية.

وفي اتصال هاتفيّ مع الفنّان عبادي الجوهر، أعرب عن سعادته بنشاطه خلال العام الحالي، وبالحفلات التي أحياها في الخليج، مؤكّداً رضاه التام بألبومه الجديد "زمان أوّل"، الذي ضمّ 9 أغنيات، نالت جميعها رضى الجمهور، الذي عبّر عن ذلك باتصالات مباشرة وبطلب الأغنيات خلال الحفلات.

وعن تكريمه من قبل مهرجان الإسكندرية الدوليّ للأغنية، قال الجوهر إنّ ما جرى دليل على أهميّة ما قدّمه إلى الجمهور طوال مسيرته الفنيّة، وتقدير من إدارة المهرجان له ولفنّه بشكل خاصّ، وللفن الغنائيّ بشكل عام. وقد شكر إدارة المهرجان على اهتمامها وحرصها على التّقارب بين الفنانين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المهرجان سيكرّم أيضاً من الخليج قيثارة الخليج نوال والفنانة أحلام، إلى جانب تكريم كوكبة كبيرة من الشعراء والملحنين والمطربين من الوطن العربي.