يوسف الجرّاح يجمع المواقف الإنسانية واختبارات الذكاء في "قوللي وأقولك"

في أجواء تسودها المواقف الطريفة والتواصل مع الناس، يشنّف الممثل السعودي يوسف الجرّاح آذان المستمعين ببرنامجه الجديد "قوللي وأقولك"، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة " MBC FM"، حيث تتنوّع فقرات البرنامج بطريقة تُرضي جميع الأذواق. أمّا التواصل مع البرنامج خلال الحلقات فيتمّ عبر الرسائل القصيرة SMS.

ويرتكز البرنامج على فقرتين أساسيتين، في السّاعة الأولى من كلّ حلقة، يُقدّم الجرّاح فقرة "قول معايا"، حيث يتناول مواقف وأحداث واجهته، وترتبط بيوميّات مجتمعنا العربيّ، إذ يعرضها بطريقة كوميديّة، تُضفي عليها مشاركة المستمعين والتفاعل معهم حيوية أكبر.

أمّا القسم الثاني، فهو عبارة عن مسابقة تنقسم إلى جزئين، ويحظى الفائزون في ختامها بجوائز قيّمة. يستمرّ الجزء الأول مدّة نصف ساعة، ويتضمّن مسابقات وتحدّيات وتواصل مع الجمهور. وسيكون على المستمعين مهمّة اكتشاف هويّة الشخصيّات التي يسمعون أصواتها. أمّا الجزء الثاني فيتضمّن مجموعة كبيرة من الأسئلة التي تتنوّع ما بين المعلومات العامة والرياضة وغيرها.

يُشار إلى أنّ البرنامج يُذاع كلّ جمعة وسبت في تمام السّاعة 07:00 مساءً بتوقيت السعودية.