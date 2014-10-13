حبس المتهم بالاعتداء على مرتضى منصور 4 أيام

قرر المستشار أحمد دبوس رئيس نيابة العجوزة، بحبس المتهم بالاعتداء على مرتضى منصور رئيس الزمالك أثناء دخوله مقر النادي بعد أن ألقى كيساً به سائل على وجهه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت له النيابة تهم الاعتداء على رئيس نادي الزمالك، وممارسة أعمال البلطجة، وإثارة الذعر في نفوس المواطنين.

وتبين من التحقيقات أن المتهم محمد أيمن إبراهيم على إسماعيل "19 عاما" طالب بكلية تجارة جامعة حلوان قام بإلقاء كيس بلاستيك شفاف بداخله سائل تفوح منه رائحة نفاذة تجاهه وفر هارباً مستقلا دراجة بخارية بدون لوحات كان يستقلها شخصان آخران.

حيث عثر بالمكان على كيس بلاستيك تفوح منه رائحة كريهة، وتم التحفظ عليه، وبمناقشة المتهم أمام النيابة اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين آخرين، بتحريض من "سيد مشاغب" قائد رابطة "أولتراس وايت نايتس".

وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية للقبض على المتهمين الآخرين، بعدما قاما بصفع رئيس الزمالك على وجهه وهربا أثناء نزوله من سيارته أمام النادي.