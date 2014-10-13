الزراعة : زيادة أسعار الأسمدة يحل أزمة اختناق السوق

صرح مصدر مسئول بوزارة الزراعة بان قرار الحكومة زيادة اسعار الاسمدة الزرعية بحوالى الثلث يحل أزمة اختناق شديدة في سوق السماد كانت ستواجهها المحاصيل الاستراتيجية خلال موسم الشتاء المقبل وتم تجاوزها بصعوبة خلال الموسم الماضي.

وقررت اللجنة التنسيقية العليا المؤلفة من وزارات الزراعة و الصناعة والتجارة، والاستثمار، والبترول، في وقت سابق اليوم الاثنين، رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33%، ليصل سعر طن أسمدة «اليوريا» إلى 2000 جنيه بدلا من 1500 جنيه، وسعر طن النترات إلى 1900 جنيه بدلا من 1400 جنيه.

وقال المصدر إن القرار يهدف في الوقت نفسه إلى وقف نزيف خسائر الشركات المنتجة التي تقوم بتوفير الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة لموسمي الزراعة الصيفي والشتوي، خاصة بعد رفع الدعم عن الغاز الذى تعتمد عليه هذه الشركات بصورة كبيرة.

وتم الاتفاق بين الوزراء المعنيين بضمان انتظام أعمال ضخ الغاز إلى المصانع التابعة للحكومة مثل مصانع “أبوقير، والدلتا، وحلوان”.

وفي الوقت الذى رحب فيه صناع وتجار الاسمدة بالقرار استقبلته نقابات وجمعيات الفلاحين بالصدمة، معربة عن أملها في أن تعيد الحكومة النظر في تحمل فارق السعر لان الفلاح لديه ما يكفي من الاعباء.

وقال تجار الأسمدة إن قرار الحكومة يحل مشاكل نقص الأسمدة ، وذلك بعد تقليل الفارق بين السعر الحكومي المدعم والحر، ويقلل من الاختناقات في أسواق الأسمدة، إلى جانب أنه يحقق ما يطلق عليه نظام الوفرة في السلعة الاستراتيجية، ويحد من تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.

وكشف المصدر انه من المقرر البدء في تنفيذ القرار الجديد، غدا الثلاثاء، بمختلف الجمعيات التعاونية بالمحافظات، وستقوم لجان المتابعة بالتأكد من انتظام صرف الأسمدة من مناطق الإنتاج إلى الجمعيات التعاونية، سواء الائتمان أو الإصلاح أو استصلاح الأراضي، كما سيتم تشكيل لجان للرقابة على الجمعيات التعاونية لمنع مخالفات تسرب الأسمدة من الجمعيات.

ومن المتوقع ان تنعكس زيادة أسعار الأسمدة على أسواق المحاصيل الاستراتيجية الذى ربما تشهد ارتفاعا في الاسعار، عملا بالمادة 29 من الدستور المصري، التي تنص على أن تضمن الدولة سعرا مناسبا لأسعار المحاصيل الاستراتيجية، يناسب ما تقرره الدولة من زيادة في أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، حتي يحصل الفلاح على هامش ربح أعلى من زيادة أسعار هذه المستلزمات.

وتوقع المصدر أن تعاود الشركات المنتجة زيادة الكميات التى تسلمها لوزارة الزراعة من الاسمدة، والتى تراجعت بصورة كبيرة خلال موسم الزراعة الماضي، حيث إنه تم استلام 75 ألف طن أسمدة من مصانع أبوقير والدلتا وحلوان بدلا من 260 ألف طن هي إجمالي الحصص المقررة على المصانع الثلاثة فيما وصل العجز فى التوريد 600 ألف طن خلال الموسم الزراعي الماضي بسبب ضعف ضخ الغاز من إجمالي المقررات السمادية على الشركات حوالى 2 مليون و976 ألف طن.

وذكرت التقارير أن مصنع حلوان قام بتوريد 27 % من حصتة المقررة وإلبالغة 23 ألف طن بينما بلغت نسبة توريد مصنع الدلتا 17 % من حصة تصل إلى 40 ألف طن شهريا في حين بلغ إجمالي ما قامت بتوريده شركة أبوقير للأسمدة 44 % من حصة تصل إلى 140 ألف طن شهريًا.

أ ش أ