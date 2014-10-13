القوى العاملة : 23 ألف عامل تقدموا للعمل بمشروع قناة السويس

أعلنت الدكتورة ناهد العشري وزير القوي العاملة والهجرة، أن قرابة 23 ألف عامل قد تقدموا للعمل بمشروع تنمية محور قناة السويس عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة علي شبكة الإنترنت.

وقالت الوزيرة ناهد العشري في تصريح اليوم الاثنين خلال زيارتها محافظة الإسماعيلية لافتتاح مكتب للوزارة بداخل موقع المشروع بالقنطرة شرق، أن هذا المكتب يأتي لتقديم كافة الخدمات للعاملين بالمشروع وتلقى الطلبات من العاملين الراغبين في العمل بالمشروع واستخراج بطاقات صحية لكل العاملين بالمشروع عن طريق مكتب الوزارة المتواجد بموقع عمل الحفر ، وذلك لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكل العاملين.

وأضافت، أنه تم توفير 350 عامل وسائق لخدمة المشروع بالتنسيق مع القوات المسلحة، بجانب عمل تأمين صحي للعمالة الغير المنتظمة بالمشروع وتدريب العمالة بمشروع تنمية محور قناة السويس من خلال مراكز تدريب الوزارة، مشيرة إلي أنه تم منح أسر حالات الوفاة الثلاثة التي وقعت بالمشروع التعويضات المالية المحددة وتوفير كافة سبل الرعاية لأسرهم.

وقامت الوزيرة خلال الزيارة ، بتوزيع طنين من اللحوم علي عمال المشروع وتوزيع مبالغ مالية قيمتها الإجمالية 300 ألف جنيه على الفي عامل بواقع 150 جنيه لكل عامل بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أ ش أ