صلاح الدين سعيد يعود لتدريبات الأهلي

عاد الإثيوبي صلاح الدين سعيد مهاجم الأهلي لتدريبات الفريق الأحمر يوم الاثنين، بعدما تعافى من إصابته في السمانة.

وكان المهاجم الوافد للأهلي من صفوف وادي دجلة في الصيف، قد تعرض للإصابة في السمانة خلال مباراة السوبر أمام الزمالك.

وغاب صلاح الدين عن المشاركة في تدريبات الفريق الأحمر من يومها.

كما شارك حسام عاشور لاعب الوسط في التدريبات، بعدما تعافى هو الآخر من الإجهاد في العضلة الضامة.

وبدأ محمد فاروق في تدريبات الجري المنفرد حول الملعب بعدما عانى من آلام في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد الشرطة يوم 18 أكتوبر الجاري في الدوري المصري الممتاز.