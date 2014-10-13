سحب 25 ألف منتج من أسواق أبوظبي منذ 2012

كشف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن سحب 25 ألف منتج من أسواق الإمارة منذ بداية عام 2012 توزعت بين أدوات وأجهزة كهربائية وألعاب الأطفال كونها تسبب أضرارا للمستهلكين ولا تتوافق مع معايير ومتطلبات الجودة المحلية والعالمية .

أعلن ذلك عبدالله خوري المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستهلكين والاسواق في المجلس على هامش مشاركة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في فعاليات معرض جيتكس للتقنية 2014 المقام حاليا في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات .

وأوضح خوري أن عدد العينات التي تم فحصها خلال الحملات التفتيشية والتفقدية التي قام بها مفتشو المجلس في أسواق إمارة أبوظبي منذ بداية عام 2012 بلغ أكثر من 150 ألف عينة تنوعت بين أدوات كهربائية وألعاب أطفال ومستحضرات التجميل وإطارات المركبات بالإضافة إلى منتجات التبغ.

وأشار إلى نظام " مانع " الذي يعد أول نظام إلكتروني تفاعلي تم تطويره من قبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بهدف المساهمة في الحفاظ على سلامة المستهلكين عبر الابلاغ عن المنتجات غير الآمنة بهدف توفير قاعدة بيانات عن الإصابات الناجمة عن المنتجات المسحوبة والتواصل المباشر مع المستهلكين لكسب ثقتهم في المنتجات بالإضافة إلى خلق ثقافة جديدة تتمثل في الابلاغ عن المنتجات للوصول إلى سوق أكثر سلامة وعدالة للمستهلك والمساهمة في زيادة وعي المستهلكين بمعايير السلامة في الإمارة بما يسهم في الحفاظ على سلامة وأمن وصحة أفراد المجتمع .. مؤكدا أن سلامة المستهلكين في الإمارة تشكل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه .

ولفت أن سلامة المستهلكين تشكل جل اهتمام المجلس الذي يحرص على الحفاظ عليها من خلال متابعته للمنتجات المتوفرة في الأسواق والتأكد من أنها مطابقة لمعايير واشتراطات السلامة وذلك تجنبا لإمكانية حدوث بعض السلبيات والأضرار التي تؤثر على السلامة والصحة العامة .. منوها الى أن نظام " مانع " الذي أطلقه المجلس في وقت سابق يشكل مبادرة فعالة في الرقابة على الأسواق يقودها المستهلكون والتي تهدف بدورها إلى ايجاد أسواق أكثر سلامة".

وقال " نسعى على الدوام للعمل على تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالميا والارتقاء الدائم بالأداء وإتباع المنهجيات التي تمكننا من الحفاظ على ىسلامة المستهلكين وتحقيق رفاهية مجتمعنا وحمايته من كافة الأخطار وفي الوقت ذاته الترويج لأفضل الممارسات العالمية عبر وضع معايير وبرامج توعوية فعالة ومتكاملة لنشر الوعي وتثقيف المستهلكين والتجار وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة لرؤية أبوظبي 2030".

ودعا المستهلكين في إمارة أبوظبي ليكونوا جزءا من نظام مانع الإلكتروني والمشاركة في الوصول للهدف الذي صمم من أجله وهو الحد من وقوع إصابات ناتجة عن المنتجات الاستهلاكية وفي سبيل تحقيق ذلك يتيح النظام إمكانية الوصول إليها عبر تحميل تطبيق مانع المتوفر الآن على الأجهزة الذكية بنظام الآبل والأندرويد .. مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى جعل "مانع" بمثابة المرجع للمستهلك والذي سيساهم في رفع مستوى الوعي حول اتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة عند القيام بعملية الشراء والتوجه نحو المنتج المستوفي لشروط السلامة.

جدير بالذكر أن نظام " مانع " يوفر للمستهلك خاصية الابلاغ عن الحوادث والإصابات عن طريق تسجيل البلاغ صوتيا أو أن يقوم المستهلك بترك بياناته الشخصية ليتولى الفريق المعني بدوره بمعاودة الاتصال لاحقا كما يمكن المستهلك من الابلاغ عن طريق تعبئة النموذج المتوفر على الموقع الإلكتروني الخاص بالنظام ليساهم المجلس بذلك في خلق مبادرة فعالة في الرقابة على الأسواق يقودها المستهلكون والتي تهدف دورها إلى ايجاد أسواق أكثر سلامة.

كان مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة قد أطلق حملة توعية استهدفت طلاب المدارس والجامعات وذلك في إطار الدعم المجتمعي والشراكة الحقيقية مع أفراد المجتمع بهدف زيادة وعي الجمهور حول سلامة المستهلكين وأهمية ذلك في الحفاظ على سلامة وأمن وصحة المجتمع.

تجدر الاشارة إلى أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس عام 2009 بهدف رفع جودة الصادرات في الإمارة والمنتجات المتداولة محليا وحماية مصلحة المستهلك ودعم الاقتصاد التنافسي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت ذاته.

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