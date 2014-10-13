جمارك دبي تحبط تهريب 6 كيلوجرام هيروين و46 جرام أفيون عبر مطار دبي

تمكن مفتشو جمارك دبي في مطار دبي الدولي ( مبنى رقم 2 ) من إحباط محاولة تهريب 6 كيلوجرامات هيروين، و46.2 جرام أفيون مخدر، أخفاها مسافر آسيوي الجنسية في حقيبته أثناء دخوله الدولة.

وذكر فلاح خليل السماك مدير إدارة مبنى المطار رقم 2 بإدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن مهارة موظفي الجمارك أسفرت عن كشف عملية تهريب المواد المضبوطة، حيث اشتبهوا بالمسافر الآسيوي بعد اجتيازه إجراءات الجوازات، وأثناء تفتيش حقيبته تم العثور على مخابئ سرية وعند فتحها تبين وجود كيس أسود به مادة الهيروين تزن 6.25 كيلو جرام وبمواصلة التفتيش عثر المفتشون الجمركيون على مادة أخرى داكنة اللون تبين فيما بعد أنها مادة الأفيون المخدرة، تزن 46.2 جرام.

وتابع بأنه بعد التحقيق مع المسافر من قبل قسم تحقيق المسافرين بإدارة عمليات المسافرين، اعترف بأن الحقيبة تخصه وأنه قام بوضع الملابس والمواد المخدرة فيها، وبناءً عليه تم تسليم المسافر والمعلومات التي أدلى بها ومحضر الضبط والمادة المخدرة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي لاتخاذ الإجراءات اللاحقة بحقه، وذلك في اطار التعاون والتنسيق المشترك بين جمارك دبي والقيادة العامة لشرطة دبي.

جدير بالذكر أن إدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي سجلت خلال الـ9 أشهر من العام الجاري (25) ضبطية لمادة الهيروين المخدرة في المباني الثلاث لمطار دبي الدولي، وتزن نحو 60 كيلو جرام، وكان أبرزها حين تمكن المفتشون من إحباط محاولة تهريب 24 كيلو جرام من مادة الهيروين النقي المخدرة، كانت مخبأة في جيوب سرية لـ5 حقائب سفر وتعود لمسافر آسيوي، قادم من بلده إلى دبي حيث يعمل بائعاً في الدولة، وتعكس العملية حرص جمارك دبي على عدم السماح للمهربين باستغلال منافذ دبي كمعبر لتهريب هذه السموم التي تضر بالبشر والمجتمعات في أي مكان.

وقال فلاح السماك إن خبرة مفتشي جمارك دبي وتمتعهم بحسٍ أمني عالٍ تجاه أمن وسلامة المجتمع والوطن، قد حالت دون تحقيق الأهداف غير المشروعة للمهربين، بإدخال المواد المخدرة إلى الدولة، مشيراً إلى تمتع المفتشين أيضا بمهارات التعامل مع لغة الخاصةً مع اتقان المفتشين أيضا للغة الجسد، واستخدام التقنيات الحديثة في مختلف أرجاء المطار.

وأوضح أن جمارك دبي ومن خلال تواجدها في مطارات دبي تقوم على تسهيل وتيسير إجراءات مرور المسافرين القادمين عبر المنافذ الجوية، حيث تستقبل مطارات دبي سنوياً أعداداً هائلة من المسافرين والرحلات، بالإضافة إلى جهود الدائرة في حماية المجتمع من أخطار تهريب المواد الممنوعة، واليقظة لمختلف الأساليب التي قد يلجأ إليها المهربون لتحقيق أهدافهم غير المشروعة، مؤكداً حرص جمارك دبي على توفير كفاءات مهنية تتميز بخبرات ومعرفة متطورة لأساليب التهريب، حيث يتمتع الموظفون بمهارات عالية يتم تعزيزها بدورات تدريبية متخصصة للتعرف بأنواع المخدرات والممنوعات بصفة عامة وأساليب التهريب المحتملة وطرق التفتيش ولغة الجسد، وغيرها مما يعينهم على أداء مهامهم في تحقيق رؤية جمارك دبي ورسالتها وقيمها المؤسسية، والتي يأتي في مقدمتها حماية المجتمع.