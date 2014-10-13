مصدر كوري شمالي: كيم جونج أون أجرى جراحة في كاحله قبل شهر

قال مصدر كوري شمالي، اليوم الاثنين، في تصريح لصحيفة “جونج أنج إلبو” اليومية الكورية الجنوبية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خضع لعملية جراحية في كاحله قبل شهر وأنه يتماثل للشفاء في عقار خاص شمال العاصمة الكورية الشمالية، بيونج يانج.

> وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية أفادت بأن كيم، الذي اختفى عن الأنظار منذ 39 يوما، يخضع حاليا لاعادة تأهيل بدني في عقار على جبل جامو في مدينة سانتشون جنوب مقاطعة بيونغان وأنه لا توجد دلائل على أن حكمه تحت التهديد.

> ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله “في منتصف الشهر الماضي، خضع كيم لعملية جراحية في الكاحل على يد طبيب فرنسي في عيادة بنغوا في بيونج يانج” .. مشيرا إلى أنه تم معالجته من أمراض جلدية أسفل قدميه.

> وأوضح المصدر “توصلنا إلى نتيجة أنه لا يوجد أي دليل على كون (كيم جونغ أون) ميتا أو في حالة حرجة كما تزعم بعض الشائعات. وبالمثل، ليس هناك معلومات استخباراتية حول انه كان يعالج من أي مرض أكثر خطورة من العمليات الجراحية في (الكاحل والقدمين)”.