لويس هاملتسون: لقب بطولة العالم لسباقات السيارات لم يحسم بعد

أكد لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس أنه لايشعر أنه أحكم قبضته على لقب بطولة العالم في سباقات (فورمولا 1) على الرغم من أنه اقترب أكثر من أي وقت سابق من ذلك خلال الموسم الحالي.

ويتصدر هامليتون قائمة السائقين بفارق 17 نقطة عن زميله في فريق مرسيدس نيكو روزبرج بعد فازه بتاسع سباق له في الموسم الحالي أمس الأحد وهو سباق روسيا.

> وقال هاميلتون ـ في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية ـ “إنه لأمر إيجابي أن احصد النقاط وأتقدم على نيكو ولكن التاريخ علمنا هذا العام ان هذا الفارق ليس كافيا”.

> وأضاف “اهم شئ هو أن تظل هذه الفجوة قائمة مع المنافسين فى نهاية العام”.

> ويبني هاميلتون حذره على اساس تجربته خلال العام الحالى حيث كان عليه ثلاث مرات ان يعوض فارق النقاط الناجم عن تعرضه لمشكلات فى بعض السباقات.

> وفاز هاميلتون بتسع سباقات مقابل ثلاثة لروزبرج ولكن هاميلتون فى حاجة الى الفوز بسباق آخر يجمع من خلاله مزيدا من النقاط كى يكون الفارق 25 نقطة.

> ومع بقاء ثلاث سباقات على نهاية موسم فورمولا 1 فإن الصراع مازال يدور حول مائة نقطة فى سباقات الولايات المتحدة والبرازيل وابوظبى مع العلم بأن السباق الختامى للموسم يمنح الفائز عدد نقاط مضاعف مما يمكن ان يقلب الامور رأسا على عقب فيما يتعلق بالفائز ببطولة العالم.

أ ش أ