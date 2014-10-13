ضبط تشكيل عصابى تخصص في ترويج الهيروين على طلاب الجامعات بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيل عصابي يتزعمه ربة منزل وعاطل، للاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على طلاب الجامة بكلية الزراعة بشبرا الخمية وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وتولت النيابة التحقيق.

> كانت المعلومات السرية قد وصلت للواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية تفيد ، بقيام ربة منزل وعاطل بترويج الهيروين علي طلبة كلية الزراعة بشبرا الخيمة ، فتم تشكيل فريق ، وأكدت التحريات صحة المعلومات والواقعة ، وعلى الفور قامت قوة من رجال المباحث ، وتمكنوا من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم السيارة ملاكي تحمل رقم 912 م. ص. ط أثناء وقوفهم أمام الكلية وهما إيناس محمد( 29سنه) ومحمد بدوى( 31 سنة) وبحوزتهما 300 تذكرة هيروين وفرد خرطوش ومبلغ مالي كبير حصيلة البيع و2 هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهم للهيروين بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات البيع ، والسلاح بقصد حماية تجارتهم ، تم التحفظ علي المضبوطات وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.