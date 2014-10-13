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بالفيديو والصور .. محافظ الوادي الجديد يفتتح محطة صرف صحي بتكلفة 10 مليون جنية

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بالفيديو والصور .. محافظ الوادي الجديد يفتتح محطة صرف صحي بتكلفة 10 مليون جنية بالفيديو والصور .. محافظ الوادي الجديد يفتتح محطة صرف صحي بتكلفة 10 مليون جنية

أفتتح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد  محطة الصرف الصحي وخط الطرد بحي  25 يناير بطاقة 75 لتر/ ثانية و270 م3 / ساعة والمحطة تعمل بمواسير 6 بوصة ضغط تشغيل 6 جو وشبكة إنحدار بطول 2,3 كم قطر 8 – 18 بوصة .

جدير بالذكر أن المحطة تخدم أحياء  25 يناير والأحياء السكنية التي سوف تنشئ مستقبلاً وتكلفتها الإجمالية قدرها 10 مليون جنية  وتتحمل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي  8 مليون جنية  وتتحمل المحافظة 2 مليون جنية.

وقال إن  المحافظ أن أفتتاح المحطة  يأتي في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الخامس والخمسون وإستكمالا للمشروعات التي يتم إفتتاحها بشكل يومي بجميع مراكز وقري المحافظة.

 

 

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