محافظ المنيا: استبدال لمبات الإضاءة بلمبات ليد فى إطار مبادرة “شمسك يامصر”

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا عن إنشاء محطات للطاقة الشمسية واستبدال لمبات الإضاءة بلمبات ليد أعلى الوحدة المحلية لمركزي مغاغة وأبوقرقاص ، وذلك في إطار مبادرة “شمسك يامصر” بالتعاون مع وحدة ترشيد الطاقة التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء والتي ستتحمل 50% من التكلفة، وتتحمل المحافظة باقي التكلفة .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء أسامه متولي مدير الأمن واللواء أسامه ضيف السكرتير العام للمحافظة .

كما وافق المحافظ على شراء 50 ألف كشاف بنظام ليد للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بنظام السداد الأجل على دفعات بما يعادل قيمة الوفر السنوي من الاستهلاك ، حيث قامت وحدة ترشيد الطاقة بشركة الكهرباء بإعداد دراسة تضمنت التكلفة المتوقعة وتبلغ (108 مليون جنيه) ستوفر سنويًا في الاستهلاك (15.8 مليون جنيه) لقيمة 28 ميجاوات يتم استعاضتها على 7 سنوات ، كما ستساهم اللمبات في الخفض السنوي لكمية الوقود بمقدار 8061 طن سنويا ويقلل من انبعاث 16122 طن من ثاني أكسيد الكربون.

كان المحافظ قد بدأ الاجتماع بنقل تعازيه ومواساته لأسر ضحايا معدية سمالوط ، وأكد أن الحادث يعكس حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث من قبل المواطنين بحياتهم ، مطالبا بضرورة وضع مبادرة للتوصل لحلول لعلاج تلك الحالة ،حيث تتكرر الحوادث نتيجة لتكرار نفس الأخطاء من محاولات للمواطنين لعدم إتباع الإرشادات الصحيحة ، مشيرا إلى أن سائق السيارة قام بتحميلها عدد كبير والمارش به عطل فحاول إصلاحه إلا أن السيارة انزلقت للخلف،واصفا ذلك بأنه عدم اكتراث بحياته وحياة المواطنين ،وبأنه خطا بشري متكرر في العديد من الحوادث ،مؤكدًا على ضرورة توعية المواطنين بالحفاظ على أرواحهم وأرواح من يتحملون مسؤوليتهم .

> كما طالب المحافظ بضرورة الحزم من قبل جميع المسئولين في عملهم لعلاج مواطن الخلل والقصور في الجهاز الحكومي.

من جانبه أكد اللواء أسامه متولي مدير الأمن أن المعديات تخضع لتفتيش دوري من قبل النقل النهري وحماية النيل ،ومعدية سمالوط بالفعل تراخيصها سليمة بعد أن تم فحصها، مشيرًا إلى أن سلوكيات المواطنين من إهمال لأرواحهم أصبحت في حاجة ماسة لدراستها والعمل على تغيير تلك السلوكيات ،حيث يتفنن البعض في مخالفة القواعد والإرشادات الصحيحة.