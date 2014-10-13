وزير الصحة بأسيوط .. مشروع قومي للقضاء على فيروس سي في مصر تحت رعاية السيسي

أكد الدكتور عادل العدوي وزير الصحة أن تنمية الصعيد صحيا أهم ملامح الاستراتيجية الصحية الحالية للحكومة وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضي وإعادة توزيع الموارد الصحية بما يحقق العدالة بين المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة لعدد من مستشفيات محافظة أسيوط بينها مستشفي الصدر والحميات ووحدة دير درنكة الصحية والايمان العام بالاربعين أثناء مرافقته لرئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب في زيارته لأسيوط والتي يصحبه فيها وزراء الإسكان والشباب والرياضة والتنمية المحلية.

وقال العدوي أن زمن المركزية ومعاناة المواطن للوصول للعاصمة للحصول علي الخدمة الطبية قد انتهي وأن مصر ستحقق استراتيجية التنمية الصحية من خلال الدراسات الاكتوارية لتحديد خريطة المرضي في مصر وذلك بجانب تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني.

وأشار وزير الصحة الي ان منظومة التأمين الصحي الشامل والتي ستبدأ في محافظات الصعيد والمراكز الطبية المتخصصة ستكون الاساس في تحقيق العدالة في الحصول علي الخدمة الطبية.

وأوضح العدوي أن هناك مشروع قومي للقضاء علي مرض فيروس سي في مصر تحت رعاية الرئيس وطالب مسئولي الصحة بأسيوط بتسجيل وتحديث بيانات المرضي كما استفسر منهم عن نسب وفيات الاطفال والمواليد وحذر المتاجرين بالدواء المغشوش والمهرب من انه سيتم ملاحقتهم أينما كانوا.

ومن ناحيته قال إبراهيم حماد محافظ أسيوط أن المحافظة تسخر كافة إمكانياتها لتحقيق منظومة صحية عالية الجودة لتحقيق أفضل خدمة صحية للمواطن مشيرا إلي الدور الهام الذي تقوم به مستشفيات وزارة الصحة بأسيوط بجانب مستشفيات جامعة أسيوط.