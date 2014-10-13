مارسيلو يحلم باللعب في يوفنتوس

ألمح اللاعب البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر فريق ريال مدريد الأسباني إلى رغبته في أن يتمكن يوما ما من اللعب لفريق يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وفتح مارسيلو، الذي تجاوز حاجز المائتي مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه إلى النادى الملكي قادما من فلومينينزي البرازيلي عام 2007، المجال أمام احتمال اللعب في إيطاليا مستقبلا ليسير على نهج مثله الأعلى اللاعب الدولي الفرنسي السابق ليليان تورام.

وقال مارسيلو، فى تصريحات أدلى بها لصحيفة "توتو سبورت" الرياضية الإيطالية، "بالتأكيد أن هذا لن يحدث الآن ولكنني أرغب في ارتداء قميص يوفنتوس في المستقبل".

وأضاف اللاعب البرازيلي قائلا "أريد السير على نهج ليليان تورام الذي يعد بمثابة المثل الأعلى بالنسبة لي فقد كان دائما ظهيرا سريعا وصلدا ".

وأعرب مارسيلو ، الذى يبلغ من العمر 26 عاما ، عن تقديره للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ..وقال "إنه بمثابة الأب بالنسبة لي، كما أنه متفاهم للغاية مع الجميع ".