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بالصور.. وزير الشباب والرياضة في بيت جمال عبدالناصر ببني مر

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بالصور.. وزير الشباب والرياضة في بيت جمال عبدالناصر ببني مر بالصور.. وزير الشباب والرياضة في بيت جمال عبدالناصر ببني مر

قام المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بزيارة بيت الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في قرية بنى مر بمحافظة أسيوط، ظهر الإثنين، للتعرف على البيت الذي أفرز لمصر زعيمًا وطنيًا التف حوله جميع المصريين.

ورافق الوزير الحاج عبدالناصر طه خليل حسين عبدالناصر، ابن عم الزعيم الراحل، والذي روى لوزير الشباب والرياضة لمحة قصيرة عن حياة الرئيس الراحل أثناء فترة شبابه.

كان وزير الشباب والرياضة قد قام في وقت سابق بافتتاح الملعب الخماسي المطور بالنجيل الصناعى بمركز شباب بنى مر بمحافظة أسيوط، وفى ختام جولته بالمركز حرص على دخول القرية والذهاب لبيت الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

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